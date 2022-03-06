В России проходят антивоенные акции

В России проходят назначенные на 6 марта антивоенные акции. Они не были санкционированы властями, участников задерживает полиция.

Как передает «Тайга.Инфо», в Новосибирске задержали 96 человек. В Иркутске, по данным «Иркутского инсайдера», задержано 18 человек. «ОВД-Инфо»* сообщает, что всего задержано боле 300 участников мирных акций протеста.

Акции прошли также во Владивостоке и Хабаровске.

В Краснодаре задержали активистку за анонс в соцсетях о проведении антивоенной акции.

*«ОВД-Инфо» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»