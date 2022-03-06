Роскомнадзор заблокировал сайт научного издания «Троицкий вариант»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт газеты «Троицкий вариант — Наука». Причиной стало открытое письмо против ввода российских войск в Украину. Как отмечает «Медиазона» со ссылкой на копию страницы с письмом в кэше «Яндекса», обращение подписали больше 7 600 ученых и научных журналистов из России и из-за рубежа.

Также Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кузпресс» за статью главного редактора и учредителя сайта Сергея Бабикова «На Украине — ад и смерть», редакция уже удалила материал.

Издание «7х7» сообщает, что получило от РКН уведомление о блокировке сайта за освещение ситуации в Украине.

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»