«Радио Свобода»* закрывает бюро в России

«4 марта Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием о принудительном банкротстве ООО "РСЕ/РС", представляющего интересы медиакорпорации в России; давление на журналистов в последнее время значительно возросло. Эти действия, как считают в медиакорпорации, представляют собой кульминацию многолетней кампании препятствования работе “Радио Свобода”* и других рускоязычных проектов РСЕ/РС, корпункт которой в Москве был открыт в 1991 году по приглашению президента России Бориса Ельцина», — говорится в заявлении радиостанции.

Ранее Роскомнадзор заблокировал «Радио Свобода»*, сославшись на «лживую информацию о военной операции в Украине». 4 марта Федеральная налоговая служба потребовала в Арбитражном суде Москвы признать радиостанцию банкротом.

*«Радио Свобода» и ее региональные проекты внесены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»