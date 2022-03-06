РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс» в одинаковых формулировках сообщили о разработке ядерного оружия в Украине

РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс» сегодня утром одновременно выпустили публикации о том, что в Украине проводились работы по созданию ядерного оружия. На это обратила внимание «Медуза»*.

Информагентства опубликовали заметки с одинаковыми цитатами источника «в одном из компетентных ведомств».

В публикациях утверждается, что Украина начала научно-исследовательские работы «с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия» сразу после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, а в 2014-м активизировала работы.

«НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как “имплозивного”, так и “пушечного” типа», — приводят агентства слова «компетентного источника».

Также утверждается, что Украина могла за несколько месяцев создать ядерное оружие.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к переговорам в рамках меморандума. «Если они не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению», — заявил он.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр иностранных агентов