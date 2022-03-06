Visa и Mastercard уходят из России

Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Все транзакции по их картам, выпущенным в России, больше не будут доступны за пределами страны, а карты, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в России. Это произойдет в ближайшие дни.

«Мы вынуждены так поступить после неспровоцированного вторжения России на Украину и неприемлемых действий, свидетелями которых мы стали», — заявил глава Visa Эл Келли.

Также карты Visa, выпущенные любыми российскими банками, прекратят работу за границей, в иностранных магазинах, кошельках Apple Pay и Google Play.

«Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться Mastercard. И любая карта Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», — сообщила в свою очередь международная платежная система Mastercard.

Там подчеркнули, что решение стало следствием «недавних действий по блокировке нескольких финансовых учреждений в платежной сети Mastercard, как того требуют регулирующие органы во всем мире».

Как пояснили РБК в Сбербанке, что в России карты продолжат работать, потому что внутри страны «все платежи проходят через отечественную систему НСПК [Национальную систему платежных карт] и независимы от иностранных платежных решений».

В Сбере и Альфа-банке рекомендуют россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и внести предоплату за отели и билеты.

Российскую карту «Мир» принимают в Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, Турции, ОАЭ, Вьетнаме и на Кипре.

Фото: Reuters