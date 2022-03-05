Генпрокуратура направила дело Ивана Сафронова в суд

Генпрокуратура объявила, что дело журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, направлено в суд.

Ведомство убеждено, что следствием «документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова».

«Собранные сведения он систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности РФ. Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования», — говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры.

ФСБ, которая ведет дела о госизмене, и в частности следователь Александр Чабан, так и не предъявили почти никакой информации. Единственное, что было оглашено: Сафронова якобы завербовали западные спецслужбы в 2012 году, в 2015-м ему заплатили $248, а еще через два года он, по версии следствия, якобы передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

Иван Сафронов не признает вину и дважды отказался от сделки со следствием.

Ранее стало известно, что главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина минувшим летом допросили по делу его советника, другие подробности не приводятся.

Весной 2021 года был задержан один из адвокатов Сафронова Иван Павлов*. На него завели дело о разглашении данных предварительного расследования, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Осенью Павлов покинул Россию.

В деле Сафронова, по словам адвокатов, два эпизода, источник сведений, составляющих гостайну, не найден, зато сведения есть в интернете. Почти сразу после задержания Ивана стало известно, что в его деле на тот момент было уже семь томов. Это позволяет сделать вывод, что следили за ним давно.

Иван Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где ранее трудился и его отец. Сафронов-старший тоже занимался военной тематикой. Он погиб в 2007 году — выпал из окна на лестничной площадке в подъезде своего дома на Нижегородской улице. Как предполагают, это было убийство. Однако следствие заявило, что не нашло подтверждения этой версии.

Коллеги Сафронова-младшего предполагают, что причиной обвинения в госизмене стала, в том числе, статья от 2019 года, в которой говорилось о поставках российских истребителей Египту.

*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: SOTA

