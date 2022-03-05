Минобороны РФ возобновило военные действия в Украине

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска возобновили наступление на территории Украины.

Утром в Мариуполе и Волновахе ввели режим тишины для выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам. В министерстве утверждают, что этого не произошло, поскольку «националисты» не давали людям эвакуироваться. В результате вечером боевые действия были возобновлены «в связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины».

Российские войска вошли в Украину 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Фото: vladbard.blogspot