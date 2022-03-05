Samsung приостановил поставки в Россию

Южнокорейский производитель электроники Samsung приостановил поставки продукции в Россию. Компания сообщила, что «активно следит за ситуацией». «В связи с текущими геополитическими событиями поставки в Россию приостановлены»,— говорится в заявлении.

По информации Bloomberg, речь идет о всех товарах: от чипов и смартфонов до бытовой электроники.

Ранее об аналогичных мерах объявили Apple и Microsoft. Apple 2 марта приостановила ввоз продукции, продажи и ограничила работу Apple Pay. Microsoft накануне, 4 марта, заявила о прекращении продаж своих товаров и услуг в РФ.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале ввода войск в Украину. Вскоре многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. Список пополняется ежедневно.