Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров

Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Белоруссии в начале следующей недели, пишут СМИ.

3 марта по итогу второго раунда стороны договорились об организации гуманитарных коридоров. Также есть договоренность о временном прекращении огня в секторах, где будет проводиться эвакуация населения.

«К огромному сожалению, мы не получили результатов, на которые рассчитывали. Обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации», — заявил по итогам переговоров советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Представитель российской стороны, помощник президента России Владимир Мединский подтвердил информацию о гуманитарных коридорах.

Стороны также договорились организовать каналы связи и взаимодействия, сформировать нужные логистические процедуры.