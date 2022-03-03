В Госдуму внесли законопроект о призыве на службу в Донбасс участников антивоенных акций

Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав.

Вот что говорится в пояснительной записке к их законопроекту:

«В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик. Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных Республик. В этой связи законопроектом предлагается призывать на военную службу и направлять для прохождения военной службы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях против использования Вооруженных Сил».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в возможности принятия такого закона. «Военная служба — привилегие, а не наказание», — сказал он журналистам.