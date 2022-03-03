Гендиректор «Дождя»* объявила о приостановке работы телеканала

«Дождь»* приостанавливает работу, заявила в эфире генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

«Мы приостанавливаем работу телеканала», — сказала она.

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — добавила Синдеева.



Она объяснила это решение тем, что завтра, 4 марта, как ожидается, Госдума примет поправки к закону о «фейках». Речь идет об изменениях закона, которые касаются освещения действия российских Вооруженных сил. Документ предусматривает до 15 лет лишения свободы за «распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях».

Вот что говорил об этих поправках их соавтор, депутат от «Единой России» Василий Пискарев:

«Первая часть, она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения. Предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы».

Телеканал «Дождь» работал с апреля 2010 года.



*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»