Франция арестовала яхту Игоря Сечина

Франция конфисковала яхту Amore Vero главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщил в Twitter министр экономики и финансов Брюно Ле Мер.

По его словам, 85-метровое судно Amore Vero задержали в ночь на 3 марта в порту Ла-Сьота на Лазурном берегу. Ранее оно называлось St. Princess Olga («Святая княгиня Ольга»).

Яхта конфискована в рамках санкций, введенных из-за ввода войск в Украину.

Ранее сегодня журнал Forbes сообщил, что в Гамбурге конфискована яхта Dilbar миллиардера Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов.