Минобороны РФ объявило об организации гуманитарных коридоров в Украине

Вооруженные силы России устраивают режим тишины для эвакуации из Украины граждан через гуманитарные коридоры, пишет «Новая газета» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

«В Белгородской области на пунктах пропуска Нехотеевка и Суджа уже сегодня с 6 утра в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находятся 130 комфортабельных автобусов. На пунктах пропуска оборудованы места для временного размещения, отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов», — цитирует издание заявление ведомства.

В Минобороны уточнили, что эвакуируемых перевезут в Белгород, а оттуда самолетами отправят на родину. Планируется задействовать военно-транспортную авиацию.

«Специальная военная операция» России в Украине началась ранним утром 24 февраля. По последним данным ООН, число беженцев за первую неделю превысило 1 миллион.