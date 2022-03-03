Место переговоров России и Украины вновь перенесли

Второй раунд консультаций состоится, но пройдет не в Беловежской пуще, заявил представитель украинской делегации Давид Арахамия. Новое место он не назвал.

«Информация о переговорах в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже»,— написал он в Facebook.

Первый раунд прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Стороны оценили его итоги с осторожным оптимизмом, ответив, что начли некоторые вопросы, по которым можно выработать общую позицию.