Япония расширила санкции против российских банков

Япония заморозит активы российских банков «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ. Об этом сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки. Ранее Токио уже ввел такие эе меры против банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

«Таким образом, будут заморожены активы всех семи банков, которые ранее были отключены от SWIFT»,— приводит слова чиновника агентство Nikkei (цитата по ТАСС).

Санкции против России уже ввели США, Канада, Великобритания, Австралия, Швейцария и страны Евросоюза. Ограничения коснулись некоторых российских банков, госкомпаний и представителей политической элиты в ответ на ввод российских войск в Украину.