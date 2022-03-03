Канада вводит санкции против высокопоставленных чиновников РФ и топ-менеджмента «Газпрома» и «Роснефти»

Канада объявила о новом пакет экономических санкций в отношении России из-за событий в Украине. ТАСС со ссылкой на правительство передает, что в санкционный список Канады включены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Также ограничения затрагивают 10 ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти», однако имена не приводятся.

«Эти меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины»,— сказано в заявлении по энергетическим компаниям.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении запрета на весь импорт сырой нефти из России. Оттава также запретила своим финансовым организациям и ведомствам проводить транзакции с Центральным банком России и заблокировала активы суверенных фондов благосостояния РФ и сделки с ними. Помимо этого, Канада ввела персональные санкции, которые в том числе направлены против президента России Владимира Путина.

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