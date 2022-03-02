«Серебряный дождь» закрыл все программы из-за цензуры

«Серебряный дождь» закрывает все свои программы. Сотрудники радиостанции опубликовали заявление, в котором говорится, что со 2 марта в ее эфире будет только музыка и какое-то время новости.

«Правду говорить не можем, врать не хотим», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что основательница сервиса The Question и сотрудница «Яндекса» Антонина Самсонова уволилась, назвав причиной то, что на главной странице Yandex.ru не отображается информация «о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей». «Действия компании я считаю преступлением и соучастием в войне и убийствах», — написала она в заявлении об увольнении.

До этого сообщалось об увольнениях сотрудников RT и Rutply.