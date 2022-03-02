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Минобороны впервые назвало потери российской армии в Украине

02.03.2022

Также там заявили, что в «операции» не участвуют срочники

Минобороны РФ впервые назвало число погибших в Украине российских солдат. По официальным данным, это 498 человек.

1597 российских военнослужащих получили ранения, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он также заявил, что в боевых действиях не участвуют «ни срочники, ни курсанты».

В заявлении Минобороны приводится несколько примеров гибели солдат, противников там называют «националистами». Также ведомство назвало официальные потери украинской стороны: более 2870 человек убито, 3700 ранено, 572 человека попали в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 марта, что с начала «специальной военной операции» России погибли 6 тыс. российских солдат.

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