Минобороны впервые назвало потери российской армии в Украине

Минобороны РФ впервые назвало число погибших в Украине российских солдат. По официальным данным, это 498 человек.

1597 российских военнослужащих получили ранения, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он также заявил, что в боевых действиях не участвуют «ни срочники, ни курсанты».

В заявлении Минобороны приводится несколько примеров гибели солдат, противников там называют «националистами». Также ведомство назвало официальные потери украинской стороны: более 2870 человек убито, 3700 ранено, 572 человека попали в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 марта, что с начала «специальной военной операции» России погибли 6 тыс. российских солдат.