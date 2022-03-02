Politico: мировой бизнес обрывает связи с российскими олигархами

Крупные бизнес-группы разрывают связи с российскими олигархами. По данным Politico, они стремятся дистанцироваться от банков под санкциями и связанных с Владимиром Путиным миллиардеров.

Так, инвесткомпания LetterOne в Люксембурге сообщила изданию, что Михаил Фридман и Петр Авен вышли из состава ее совета директоров из-за санкций ЕС. Также их фамилии удалили с сайта компании. Авен был назван Евросоюзом «одним из ближайших олигархов Путина» и одним из 50 российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с ним в Кремле. Фридмана там назвали «главным российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина». Оба являются акционерами инвестиционной «Альфа-груп», дочерней компанией которой является «Альфа-банк».

Компания BGR, занимающаяся связями с общественностью, представляла «Альфа-банк» до октября 2020 года. Сейчас она работает с LetterOne, несмотря на разрыв отношений с оператором «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.

Американо-российский деловой совет тихо исключил из списка своих членов ВЭБ и ВТБ, убрав упоминания о них на сайте. Минфин США называл Внешэкономбанк «имеющим решающее значение для финансирования оборонной промышленности России», а ВТБ — «одним из крупнейших банков, которые когда-либо блокировало казначейство». Politico отмечает, что до ввода войск в Украину Американо-российский деловой совет лоббировал в США санкции против России.

Издание отмечает, что, несмотря на санкции, «Сбербанк» и «Газпромбанк» сохранили свое членство в этом совете. Герман Греф по-прежнему входит в состав его правления. Американская торговая палата убрала со своего сайта упоминания «Сбербанка» и ВТБ как своих членов, но в одном из последних документов они указаны.

Politico отмечает, что Михаил Фридман и Петр Авен на фоне санкций дистанцировались от Кремля. Они отрицают связь с Владимиром Путиным и обещают оспорить ограничения.