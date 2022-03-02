WP: российские госСМИ усилили поток дезинформации за неделю до ввода войск в Украину

Российские государственные СМИ стали активно разжигать в Сети опасения по поводу агрессии Украины за неделю до того, как Владимир Путин ввел туда войска, пишет The Washington Post.

В своих статьях пропагандисты изображали Украину агрессором, а ее правительство — угрожающим ядерной войной России, говорится в отчете The Technology 202, который цитирует издание. По словам исследователей из программы Оксфордского университета по демократии и технологиям, одни нарративы долгое время повторялись в государственных СМИ, а другие стали известными именно на этом ключевом этапе.

«Думаю, что самая серьезная дезинформация связана именно с ядерными амбициями Украины», — заявил профессор интернет-исследований Оксфорда Фил Ховард. Эти новости перекликались с заявлениями Путина о том, что Украина якобы стремится к обладанию ядерным оружием.

За неделю до боевых действий на первый план также вышли сообщения, выставляющие президента Украины Владимира Зеленского в пренебрежительном ключе. Акцент в тот момент сместился на него с прежних заявлений о политической нестабильности в Украине. Зеленского стали выставлять «клоуном, шутом, который ведет свою страну к концу».

«Сложно измерить изменения в общественном мнении, основываясь только на этой истории. Но в момент кризиса, подобного этому, обмен сообщениями может зайти далеко, если он последователен и освещает одну или две темы. Что они и делают сейчас», — добавил Ховард.