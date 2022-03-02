Христо Грозев: Харьков обстреливали «Калибры»

Харьков обстреливали крылатыми ракетами, напоминающими «Калибры». Они есть на вооружении только российской армии, заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в Twitter.

Он проанализировал видеозаписи удара по центральной площади Харькова 1 марта. «По очертаниям и габаритам ракета соответствует 3М54-1 «Калибр». Очевидно, что таких ракет у Украины нет», — заявил Грозев.

Также он написал, что гостелевидение Белоруссии представило взрыв на площади Свободы Харькова как «провокацию украинских нацистов».

«Это прямо из учебников нацистских пропагандистов времен Второй мировой войны», — написал Христо Грозев.

Российская «Комсомольская правда» ранее заявила, что в здание на площади якобы прилетела ракета РСЗО «Смерч», не принадлежащая российской армии.