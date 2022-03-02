Минобороны РФ сообщило о взятии Херсона

Российские войска взяли Херсон под полный контроль, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и транспорт в городе работают в повседневном режиме, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости нет.

Конашенков также сообщил, что «в целях пресечения информационных атак» выведена из строя аппаратная киевской телевышки. Представитель Минобороны России утверждает, что удар был нанесен высокоточным оружием, «разрушений жилых домов не допущено».

Российские войска вышли к Херсону еще 24 февраля, в первый день «спецоперации». Через три дня Минобороны РФ сообщило о блокировке города. Конашенков тогда утверждал, что российские военные не наносят ударов по городам и принимают все меры для сохранения жизни населения.