Зеленский призвал Россию прекратить бомбардировки до переговоров

Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбардировки украинских городов до переговоров о прекращении огня. В интервью CNN и Reuters он подчеркнул, что на консультациях не будет достигнуто значительного прогресса, пока российские военные наносят удары по украинским городам.

«Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров», — заявил глава государства. Он также призвал НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить российские ВКС. По его словам, это будет превентивной мерой, которая не предполагает втягивание альянса в конфликт.