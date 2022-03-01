Пентагон: Россия задействовала 80% боевой силы, «воюют призывники»

Россия задействовала в «спецоперации» в Украине более 80% заранее подготовленных боевых сил. Об этом заявил сотрудник Пентагона на брифинге, его слова передает Би-би-си.

В военном ведомстве США отмечают, что в боях участвует большое количество призывников. Они никогда не видели боя, многие не знали, что их отправляют в Украину. В Пентагоне отмечают, что некоторые сдаются в плен. Передовые отряды у Киева, по информации ведомства, не продвинулись за сутки и находятся в 25 км от города.

Российские власти заверяют, что в боевых действиях участвуют только контрактники и офицеры. Между тем, Комитет солдатских матерей сообщал со слов родителей солдат, что многих призывников якобы заставили подписать контракт и отправили в Украину.