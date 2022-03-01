«Сбербанк» блокирует карты за пожертвования в украинские фонды

«Сбербанк» начал блокировать карты россиян, которые отправляли пожертвования в фонды помощи украинцам. По данным сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел», в пояснениях банка говорится, что блокировки идут по ФЗ о противодействии финансированию терроризма.

Это значит, что банк блокирует или замораживает карту жертвователя на неопределенный срок, пока не получит «пояснения о необходимости проведения операции». Обычно в таких случая идет речь об источнике получения денег или цели перевода.

Правозащитники призывают не обращаться в банк в случае блокировки без консультации с адвокатом. Тем, кого коснулись новые меры, рекомендуется не паниковать и сообщить в бот «Первого отдела». Также нужно изучить информацию о получателе платежа. Если среди целей сбора им средств указаны поддержка ВСУ, закупка вооружения или техники, человеку нужна будет защита юристов проекта.

По данным объединения, пока блокировки происходят только в «Сбербанке», но не исключено, что это произойдет и с другими финансовыми учреждениями.