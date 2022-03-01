Экс-глава «Яндекс.Новостей» призвал говорить правду о боях в Украине

Бывший глава сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон призвал коллег не скрывать правду о «спецоперации» в Украине, чтобы не быть «соучастниками ужасного преступления». Он напомнил сотрудникам сервиса, что они в ответе перед миллионами пользователей.

По словам Гершензона, «Яндекс.Новостями» пользуются как минимум 30 млн россиян, и шестой день они «видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах».

Гершензон назвал сокрытие информации «основной и движущей силой этой войны» и напомнил, что сотрудники сервиса должны уволиться, если не могут ничего сделать в сложившихся обстоятельствах.

«Яндекс сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете», — пишет он.

Ранее Роскомнадзор предупредил российские СМИ об ответственности за публикацию новостей об обстрелах и жертвах в Украине. 28 февраля сайт The New Times был заблокирован за публикацию данных о потерях российской армии. Мы доступны через VPN.