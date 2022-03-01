Худрука Центра им. Мейерхольда уволили после антивоенного поста

Художественного руководителя Центра им. Мейерхольда уволили с поста. Это произошло после того, как он написал антивоенный пост для соцсетей учреждения.

Дмитрий Волкострелов рассказал СМИ, что его уволили без объяснения причин. За день до этого, в ходе визита в московский департамент культуры он сообщил, что является автором поста против войны для соцсетей Центра. Ему назначили новую встречу, на которой предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Режиссер отказался, и ему дали на подпись приказ об увольнении.

«Наверное, мы полетели первой ласточкой. Я не знаю наверняка, но ходят слухи, что департамент продолжит принимать похожие решения в отношении других театров. Хотя, возможно, со мной можно было так поступить, потому что у меня нет аппаратного веса — я не хожу в кабинеты», — рассказал он «Медузе».

В день начала боев в Украине 24 февраля директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская объявила о своем уходе с поста. «Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату», — заявила она.