Шойгу собрался провести «Международный антифашистский конгресс»

Конгресс планируется провести в рамках военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в августе, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания

По его словам, которые приводит «Интерфакс», мероприятие призвано «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».

Шойгу также сообщил, что российская армия продолжит «специальную военную операцию» в Украине «до достижения поставленных целей».

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал министр. Он повторил утверждение, что Россия наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».