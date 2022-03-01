The Guardian: Москва адаптирует свою тактику в Украине

Кремль адаптирует свою тактику боев в Украине, пишет The Guardian. 28 февраля Харьков обстреляли из «градов». Погибли по меньшей мере девять человек, в том числе трое детей, 37 пострадали. По мнению аналитиков, этот обстрел показывает, что Москва меняет свою тактику бомбардировок жилых районов Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram назвал произошедшее «резней украинского народа». Издание отмечает, что атака произошла, несмотря на слова российского резидента Владимира Путина, который в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов взять на себя обязательства по прекращению атак на гражданское население во время переговоров РФ и Украины.

The Guardian пишет, что произошедшее может быть ответом на события 27 февраля, когда украинские войска отразили попытку российских солдат захватить город. Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что теперь РФ использует реактивные системы залпового огня для обстрела гражданской инфраструктуры. По его мнению, Киев и Мариуполь атаковали «градами» на фоне недовольства Кремля военными просчетами. Загороднюк считает, что тактика Москвы будет меняться. «Это могут быть ракетные и авиаудары по всей Украине», — заявил он. Также, по мнению экс-министра, ожидается «переход от «случайного» уничтожения детских садов, больниц и домов к планомерно-точечной террористической атаке на гражданские объекты». Цель, заявил эксперт, в том, чтобы создать панику и принудить Украину к капитуляции.

The Guardian отмечает, что Харьков — русскоязычный город. Между тем, объявляя об «операции» в Украине, Путин заявлял, что защищает русскоязычное население.