WP: ввод войск РФ в Украину меняет Европу

Боевые действия в Украине переделывают Европу: никто не ожидал, что ЕС так быстро откажется от своей осторожности, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что Евросоюз давно критиковали за неэффективность во внешней политике, но происходящее сейчас в Украине привело к гигантскому кризису, и это может побудить ЕС «наконец стать реальной геополитической силой».

Сейчас Евросоюз демонстрирует признаки «новой политической решимости и единства в ответ на путинскую агрессию», пишет WP. Так, страны вводят жесткие санкции и предлагают военную помощь Украине. «Наше исследование полагает, что этот момент может стать поворотным на пути ЕС. История показывает, что только в горниле войны тают препятствия на пути резкой централизации власти, и это может произойти в самых разных политических областях», — заявляют авторы.

WP пишет, что Евросоюз, несмотря на достоинства, никогда не был идеалом эффективной и надежной системы, его не любили безоговорочно и те, кто разделял слабое чувство европейской идентичности. В Европе были финансовые и миграционные кризисы. ЕС демонтировал внутренние границы, не сумев при этом централизовать контроль над внешними. Военные расходы отставали от уровня, при котором страны могли обеспечить свою безопасность. Настоящих сил европейской безопасности не создано. Во многих вопросах ЕС не хватало солидарности.

Война в Украине может это изменить, пишет The Washington Post. Повышение безопасности и налогов требует централизации власти, что лучше всего работает во время подобных ситуаций. До сих пор ЕС был в большей степени сформирован рыночными силами, сейчас же Евросоюз начинает действовать быстрее, чем когда-либо раньше.

Ввод войск в Украину — явная угроза ЕС, а авторитарный режим в России может быть общим врагом, который сплотит жителей Европы. Шаги за последние сутки в виде жестких санкций были беспрецедентными. Отдельно издание оговаривает выступление канцлера Германии Олафа Шольца. «Его речь опрокинула десятилетия послевоенного нежелания Германии увеличивать военную мощь», пишет WP.