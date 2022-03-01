Минобороны РФ предложило дать статус ветерана участникам «спецоперации» в Украине

Министерство обороны России подготовило законопроект, согласно которому всем участникам «специальной военной операции» в Украине может быть присвоен статус ветерана боевых действий.

В случае принятия закона на них распространятся меры социальной поддержки, «обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе», говорится в пояснительной записке. Реализация закона обойдется в 5 миллиардов рублей.

Действующее законодательство предоставляет статус ветерана боевых действий участникам войн в Алжире, Афганистане, Чечне и Сирии.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине.

Фото: Reuters