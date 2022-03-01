Зарубежные киностудии отозвали из российского проката свои фильмы

Иностранные киностудии объявили об отзыве своих фильмов из российского проката. Они объяснили это введением российских войск в Украину.

«Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма „Я краснею“ от Pixar», — сообщила The Walt Disney Company.

От проката отказалась и Warner Bros, отменив показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли за день до премьеры. Лента должна была выйти на экран завтра, 2 марта.

Об аналогичных мерах объявил и Sony Pictures. «Учитывая продолжающиеся военные действия в Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск „Морбиуса“», — говорится в заявлении.