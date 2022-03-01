Кадыров сообщил о гибели двух чеченских военнослужащих в Украине

Рамзан Кадыров сообщил, что в Украине погибли два чеченских военнослужащих.

«Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени. Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «любые приказы готовы выполнить наши ребята».

Кадыров вновь призвал власти «переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов» в Украине, а украинских военных — «стать с войсками России плечом к плечу».