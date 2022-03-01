ЕС внес в санкционные списки российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов

Список опубликован в журнале ЕС. Кто включен в санкционный перечень:

Представители бизнеса

председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен

совладелец и гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов

совладелец Шереметьево Александр Пономаренко

глава «Роснефти» Игорь Сечин

владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко

глава «Транснефти» Николай Токарев

основатель холдинга USM Алишер Усманов

глава Промсвязьбанка Петр Фрадков

совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман

Госслужащие:

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

глава Минтранса Виталий Савельев

вице-премьер Дмитрий Чернышенко

первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак

глава Минстроя Ирек Файзулин

журналист Роман Бабаян

режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян

телеведущий Антон Красовский

телеведущий Аркадий Мамонтов

телеведущая Ольга Скабеева

Военное командование:

замком ЮВО Алексей Авдеев

замком ЮВО Рустам Мурадов

командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО Андрей Сычевой

первый замком Черноморским флотом Сергей Пинчук

Общественные деятели:

общественный деятель Модест Колеров

виолончелист Сергей Ролдугин

писатель Захар Прилепин

Ранее ЕС внес в черный список главу Минобороны Сергея Шойгу, официального представителя МИД Мариию Захарову, главу администрации президента Антона Вайно, вице-премьера Марата Хуснуллина, главу Минэкономики Максима Решетникова, других чиновников, бизнесменов, а также главреда телеканала RT Маргариту Симоньян.