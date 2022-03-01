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#Россия/мир

Главный прокурор Международного уголовного суда готов начать расследование военных преступлений в Украине

01.03.2022

Карим Хан поручил изучить улики

По словам главного прокурора МУС, которые приводятся на сайте инстанции, есть «разумные основания полагать», что во время вооруженного конфликта могли быть совершены как военные преступления, так и преступления против человечности.

«Я уже поручил своей команде изучить все улики. Следующим шагом станет направление запроса на получение разрешения от палаты предварительного производства», — говорится в заявлении. Хан добавил, что запросит финансовую поддержку со стороны членов суда и мирового сообщества из-за срочности и важности дела.

Украина не входит в МУС, но уже подавала два заявления в Международный уголовный суд, признав его юрисдикцию на своей территории, напоминает «Новая газета». Ожидается, что новое расследование будет включать в себя информацию о совершении военных преступлений в Украине с конца 2013 года.

Фото: Getty Images

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