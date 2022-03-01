Главный прокурор Международного уголовного суда готов начать расследование военных преступлений в Украине

По словам главного прокурора МУС, которые приводятся на сайте инстанции, есть «разумные основания полагать», что во время вооруженного конфликта могли быть совершены как военные преступления, так и преступления против человечности.

«Я уже поручил своей команде изучить все улики. Следующим шагом станет направление запроса на получение разрешения от палаты предварительного производства», — говорится в заявлении. Хан добавил, что запросит финансовую поддержку со стороны членов суда и мирового сообщества из-за срочности и важности дела.

Украина не входит в МУС, но уже подавала два заявления в Международный уголовный суд, признав его юрисдикцию на своей территории, напоминает «Новая газета». Ожидается, что новое расследование будет включать в себя информацию о совершении военных преступлений в Украине с конца 2013 года.

Фото: Getty Images