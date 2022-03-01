«Человеческое достоинство сейчас – не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов»

Вчера вечером стало известно, как на онлайн-конференции ООН по климату представитель России Олег Анисимов произнес: «Сейчас я выступаю не как член российской делегации, а как человек, проживающий в России и выражающий свое сочувствие Украине, и сожалеющий о том, что мы не смогли предотвратить вот эти действия».

Анисимов (доктор географических наук, профессор, заведующий отделом ГГИ Росгидромета) попал в новости, а «Медуза» взяла у него развернутый комментарий. Очень хочется, чтобы этот комментарий вошел в учебники по истории и социологии, которые будут изучать подавление человеческой воли в России. Там было, например, такое:

«Я опасаюсь, что мое выступление скажется на моей карьере. Конечно, опасаюсь. Но, послушайте меня, мне — 64 года. Через две недели будет 65. Я живу в России и не хочу бежать из этой страны, своей родины, просто из-за того, что я чего-то опасаюсь. С точки зрения гражданина страны, я не сказал ничего такого, что эту страну бы опозорило. Ничего такого не сказал, да. И все эти мои опасения — ничто в сравнении с тем чувством удовлетворения, которое я получил, высказав свою позицию. Знаете, не всегда удается сказать так, чтобы это услышали все страны ООН».

Уверен, что почти любой человек (и точно тот, кто по каким-то причинам может говорить на большую аудиторию) сталкивался с этим: в России происходит что-то несправедливое → ты хочешь об этом высказаться, но боишься, потому что живешь в репрессивном государстве → собравшись с силами, все равно высказываешься → тревогу окатывает волной какого-то особенного, редкого чувства → тревога никуда не уходит, но тебе лучше.

Это особенное чувство – и есть то самое удовлетворение (не путать с самодовольством) от того, что ты не зассал и высказал свою позицию. Из таких удовлетворений, даже по самым небольшим и не принципиальным вопросам, один за другим и складывается человеческое достоинство, такие удовлетворения в конечном счете и делают нас людьми.

Российская власть все последние годы это достоинство старательно размывала, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть «войной», критики вторжения в Украину – предатели.

Почему так происходит – понятно: люди Путину уже давно не нужны. Это было ясно и так, но сейчас еще и зарифмовалось бесконечными совещаниями за километровым столом: даже ближайшие соратники, даже в разгар тяжелейшей войны не приближаются к национальному лидеру и получают ядерные приказы из другого конца кабинета.

А поскольку человеческое достоинство, как бицепс и пресс, нужно тренировать постоянно, позволю себе несколько раз выразить свое мнение.

1. Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну.

2. Власть сакрализировала праздник Дня Победы (в том числе введя в Конституцию и Уголовный кодекс соответствующие статьи), но уже четыре дня скручивает и отправляет под административный арест людей, которые выходят на митинг с плакатами «Нет войне».

3. Минобороны России утверждает, что уничтожает с помощью высокоточного оружия только военные объекты противника, но в Украине, по данным ООН, уже больше 100 погибших мирных жителей, сотни – раненых, больше 350 000 беженцев и неизвестно сколько тысяч – в бомбоубежищах.

4. Путин еще в сентябре 2021 года назвал главным врагом России бедность, но уже через пять месяцев торпедировал экономику нашей страны и обрек значительную часть населения не на бедность, а на нищету.

5. «А как же Донбасс все эти 8 лет?» Донбасс все эти 8 лет – это трагедия с тысячами жертв. С большой долей вероятности, трагедии этой не случилось бы, если бы не участие России. И да, все эти 8 лет там было много несправедливого и ужасного с обеих сторон.

6. Путин утверждает, что основные столкновения России – не с регулярной украинской армией, а с отрядами неонацистов и бандеровцев, и вот от этого ушам, конечно, больнее всего. Ладно, что неонацисты выполняют приказания главнокомандующего-еврея. Ладно, что в числе тех, кто этому главнокомандующему предлагает помощь – премьер-министр Израиля.

Любой, кому люди еще нужны, кто общается со своими друзьями и родными в Украине, в курсе: обороняться там вышли примерно все.

В том числе те, для кого Бандера совсем не герой и кто каждое 9 мая встречает с той же горечью и теплотой, как это делают в Петербурге, Волгограде и Москве. Эти люди – граждане современной Украины, которые защищают свой дом.

7. Не знаю, есть ли еще люди, которые имеют на Путина хоть какое-то влияние, но, допустим, есть. Не знаю, как они сейчас засыпают и просыпаются и что тренируют между пробуждением и сном. Но всем им – от Ротенбергов до Тимченко, от Чемезова до Грефа, от Абрамовича до Мордашова, от Кудрина до Эрнста – хочется напомнить одно: человеческое достоинство сейчас – не в Крымских мостах и не в победах в Лиге чемпионов. Достоинство – в том, чтобы высказать вашему начальнику свою позицию (а у многих из вас она много где совпадает с моей) и объяснить ему, что за катастрофа происходит прямо сейчас.

8. Финальное и главное: эта война должна быть немедленно закончена.

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