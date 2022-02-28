Германия обсуждает дальнейшее использование угля для отказа от российского газа

Германия может расширить использование угля, чтобы отказаться от газа из России. Как пишет Bloomberg, об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек.

По его словам, сейчас власти Германии пересматривают энергетические планы из-за ввода российских войск в Украину. Даже экс-сопредседатель партии экологов заявил, что угольные электростанции могут работать дольше. По его словам, зеленые «идеологически не против» даже расширенного использования ядерной энергии.

27 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц объявил о планах построить два новых терминала СПГ, чтобы снизить зависимость от российского топлива. По словам главы Минэкономики Хабека, власти хотят достичь точки, где смогут самостоятельно выбирать, с какими странами строить энергетические партнерства. Он отметил, что в ближайшие месяцы Германия сможет обойтись без газа из России.

Что касается использования угля, по словам министра, продление работы с ним после 2030 года повлечет риски, и в долгосрочной перспективе нет альтернативы возобновляемым источникам энергии. С использованием ядерной энергии сложнее, так как последние три реактора в Германии находятся в процессе вывода из эксплуатации.