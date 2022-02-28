Белоруссия сообщила о готовности площадки для переговоров РФ и Украины

По предварительно информации, украинская делегация уже находится на территории Белоруссии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков накануне сообщил, что российские представители выехали в Гомель. Главой делегации назначен помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, который остается главой российской делегации в Трехсторонней контактной группе, и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Киев сначала отказался от переговоров на территории Белоруссии, но после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко в Минске сообщили о выезде украинской делегации в Гомель.

Зеленский заявил о готовности к переговорам, в том числе о нейтральном статусе Украины, на следующий день после ввода российских войск.

Фото: МИД Белоруссии