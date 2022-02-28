ЦБ РФ отложил начало торгов на рынке акций на 15:00 мск

Центробанк России отложил начало торгов на рынке акций на 15:00 по московскому времени.

Ранее он отменил утреннюю валютную сессию, перенеся открытие Мосбиржи на 10:00.

«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск», — сообщается на сайте регулятора.

Центробанк также подтвердил введение запрета для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Об этом ранее сообщала национальная организация российских специалистов финансовых рынков ACI Russia. Решение принято «в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках».