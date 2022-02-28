Ученые-экономисты подписали открытое письмо против войны

The New Times приводит текст письма полностью:

«Мы, сообщество экономистов, работающих в университетах и научно-исследовательских центрах в России и за ее пределами, заявляем решительный протест против войны, начатой 24 февраля 2022 года российской властью против Украины. Мы требуем немедленного прекращения боевых действий и вывода российских войск из Украины.

Нападение на Украину — это акт безосновательной агрессии против соседнего суверенного государства.

Война — это катастрофа для народов обеих стран. Это невосполнимые потери человеческих жизней, как военных, так и мирных жителей, а также неизлечимые психологические травмы для переживших войну.

Как экономисты мы можем с полной уверенностью предсказать серьезнейшие отрицательные последствия для экономики России: рост цен, падение доходов и инвестиций, обесценение сбережений, дальнейшее сокращение социальных расходов, ускоряющаяся потеря человеческого капитала в результате эмиграции. Экономические издержки для России будут на порядок больше, чем упущенные возможности в предыдущее десятилетие экономического застоя.

Мы считаем, что действия руководства России наносят огромный ущерб будущему России. Развязывая войну против Украины, руководители России действуют против интересов российских граждан. Мы требуем немедленного прекращения агрессии!»

Подписи поставили:

Сергей Алексашенко, экономист, к.э.н.

Майкл Алексеев, профессор экономики, Университет штата Индиана

Дмитрий Архангельский, профессор экономики, CEMFI, Мадрид

Григорий Баженов, к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ

Максим Бойко, лектор, Гарвардский университет

Сергей Брагинский, профессор экономики, Университет Мэриленда

Оксана Бондаренко, к.э.н., эксперт, Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ

Кирилл Борусяк, профессор экономики, Университетский колледж Лондона

Светлана Брызгалова, профессор финансов, Лондонская школа бизнеса

Олег Буклемишев, доцент, Экономический факультет МГУ

Анастасия Бурковская, профессор экономики, Сиднейский университет

Никита Вариошкин, научный сотрудник, ЦЭФИР РЭШ

Шошана Вассерман, профессор экономики, Стэнфордская школа бизнеса

Елена Ветрова, профессор , Санкт-петербургский государственный Экономический университет

Владимир Гимпельсон, профессор экономики, НИУ ВШЭ

Михаил Голосов, профессор экономики, Чикагский университет

Евсей Гурвич, научный руководитель, Экономическая экспертная группа

Сергей Гуриев, профессор экономики, Сьянс По, Париж

Алим Гуртуев, к.э.н., в.н.с. Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН

Вениамин Голуб, профессор экономики, Северо-Западный университет

Андрей Гомберг, профессор экономики, ИТАМ

Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор

Денис Давыдов, старший преподаватель, ЧелГУ, Челябинск

Юрий Данилов, ведущий научный сотрудник, РАНХиГС

Артём Дуплинский, преподаватель, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург и Свободный унриверситет Амстердама

Стивен Дурлауф, профессор, Чикагский университет

Петр Евдокимов, доцент экономики, НИУ ВШЭ, Москва

Георгий Егоров, школа управления Келлогг

Константин Егоров, профессор экономики, Российская экономическая школа

Рубен Ениколопов, профессор, Российская экономическая школа и Университет Помпеу Фабра

Екатерина Журавская, профессор экономики, Парижская школа экономики

Алексей Захаров, к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ

Наталья Зиновьева, профессор экономики, Университет Уорвика, Великобритания

Павел Зрюмов, профессор финансов, Университет Рочестера

Наталья Зубаревич, профессор, Географический факультет МГУ

Денис Иванов, старший научный сотрудник, кандидат географических наук

Алексей Иващенко, профессор финансов, Свободный университет Амстердама

Сергей Измалков, профессор экономики, Российская экономическая школа

Федор Исхаков, профессор экономики, Австралийский национальный университет

Олег Ицхоки, профессор экономики, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе

Михаил Каганович, профессор экономики, Университет штата Индиана

Наиль Кашаев, профессор экономики, Университет Западного Онтарио

Константин Козлов, экономист-исследователь, Российская экономическая школа

Наталья Коврижных, профессор экономики, университет штата Аризона

Антон Колотилин, профессор экономики, Университет Нового Южного Уэльса

Василий Коровкин, профессор экономики, Карлов университет, Прага

Иван Королев, профессор экономики, Бингемтонский университет

Николай Кульбака, к.э.н., доцент РАНХиГС

Анна Лукьянова, старший научный сотрудник, доцент, НИУ ВШЭ

Татьяна Майская, доцент, НИУ ВШЭ

Дмитрий Макаров, доцент, НИУ ВШЭ

Алексей Макарьин, профессор экономики, EIEF, Рим

Алина Малкова, профессор экономики, Флоридский технологический институт

Сергей Манжинский, профессор экономики, Школа бизнеса, Унивеситет Умеа, Швеция

Дмитрий Матвеев, экономист-исследователь, Банк Канады

Анна Микушева, профессор экономики, Массачусетский технологический институт

Максим Миронов, профессор финансов, IE Business School, Мадрид

Татьяна Михайлова, экономист, лектор, Российская экономическая школа

Дмитрий Мухин, профессор экономики, Лондонская школа экономики

Тимур Натхов, доцент, НИУ ВШЭ

Анна Нахмурина, профессор бизнеса, Йельский университет

Анна Павлова, профессор финансов, Лондонская школа бизнеса

Светлана Пащенко, профессор экономики, Университет Джорджии

Инна Поморина, профессор экономики, университет Бат Спа, Великобритания

Гаяне Оганесян, экономист-исследователь, к.э.н., МГУ и Институт экономики РАН

Всеволод Остапенко, доцент СПбГУ, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ-СПб

Михаил Пойкер, профессор экономики, Ноттингемский университет

Виктор Полтерович, академик РАН

Павел Полян, профессор, доктор географических наук, Институт географии РАН

Кирилл Рогов, экономист, вице-президент Фонда «Либеральная миссия»

Елена Рогова, профессор, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург

Никита Рокецкий, профессор экономики, Университетский колледж Лондона

Александр Рубин, старший преподаватель, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Николай Русанов, профессор финансов, Школа бизнеса Уортон, Университет Пенсильвании

Андрей Савочкин, профессор экономики, Российская экономическая школа

Федор Сандомирский, старший научный сотрудник, НИУ ВШЭ и Калифорнийский технологический институт

Илья Сегал, профессор экономики, Стэнфордский университет

Вероника Селезнева, профессор финансов, Карлов университет, Прага

Виктор Селютин, ведущий научный сотрудник лаборатории региональной экономики Южного научного центра РАН, доцент Южного федерального университета

Андрей Симонов, профессор бизнеса, Колумбийский университет

Андрей Сирченко, лектор, Университет Маастрихта, Нидерланды

Константин Сонин, профессор, Чикагский университет

Константин Сорокин, профессор экономики, Университет Глазго и НИУ ВШЭ

Иван Станкевич, старший преподаватель, НИУ ВШЭ

Сергей Степанов, доцент, НИУ ВШЭ

Антон Суворов, доцент, НИУ ВШЭ

Иван Сусин, приглашенный преподаватель, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Александр Сухов, лектор, Карлстадский Университет, Швеция

Филипп Ущев, экономист, доцент НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Галина Хэйл, профессор экономики, Университет Калифорнии в Санта-Крузе

Антон Цой, профессор финансов, Университет Торонто

Александр Ченцов, преподаватель, Физтех и НИУ ВШЭ

Григорий Чернов, сотрудник Лаборатории поведенческой и экспериментальной экономики, НИУ ВШЭ

Виктор Черножуков, профессор экономики, Массачусетский технологический институт

Алексей Чернулич, научный сотрудник, Нью-Йоркский Университет в Абу-Даби

Валерий Чухломин, профессор экономики и бизнеса, Университет штата Нью-Йорк

Михаил Шварц, главный экономист, Майкрософт

Юлия Швец, профессор экономики, Кембриджский университет

Андрей Яковлев, кандидат экономических наук, лауреат премии Гайдара по экономике, член правления European Association for Comparative Economic Studies