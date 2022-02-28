Австралия ввела санкции против Путина и членов Совбеза России

Австралия объявила о санкциях против президента РФ Владимира Путина и других высших должностных лиц страны из-за введения войск в Украину, объявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Под ограничения попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Все они входят в состав Совета безопасности и принимали участие в его открытом заседании по вопросу о признании независимости ДНР и ЛНР.

«Австралия продолжит работу с союзниками и странами-единомышленниками, чтобы ввести дополнительные экономические санкции против России», — заявил Моррисон.

Он напомнил, что под санкциям уже находится более 350 россиян. Канберра также ввела меры против 13 физических и юридических лиц Белоруссии, включая министра обороны Виктора Хренина.

Ранее Моррисон говорил, что Австралия поставит Украине летальное оружие через партнеров по НАТО.