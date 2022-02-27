BP выходит из «Роснефти»

Причиной стали западные санкции, вызванные вводом российских войск в Украину.

«Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в "Роснефти". BP имела долю в размере 19,75% в "Роснефти" с 2013 года. Кроме того, исполнительный директор BP Бернард Луни немедленно покидает совет директоров "Роснефти". Другой директор "Роснефти", номинированный от BP, бывший глава компании Боб Дадли, также выходит из совета директоров», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

BP и «Роснефть» стали партнерами в 1998 году в сфере добычи. В 2013-м в рамках консолидации ТНК-ВР «Роснефтью», BP увеличила свой пакет до 19,25% и стала крупнейший иностранным акционером российской компании.