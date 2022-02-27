Дерипаска и Фридман призвали к «окончанию кровопролития»

«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!» — написал в своем Telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска, входящий в список 200 богатейших людей России.

Среди его активов: En+, группа ГАЗ, «Ингосстрах», «Аэродинамика», агрохолдинг «Кубань». Он также основал алюминиевую корпорацию UC Rusal. Forbes оценивает его состояние в $3,8 млрд.

Сегодня же совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман в письме сотрудникам своей европейской компании LetterOne назвал войну в Украине «трагедией» и призвал к «окончанию кровопролития».

«Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моем любимом городе», — цитирует его Financial Times. Он добавил, что «глубоко привязан к украинскому и русскому народам». «Я рассматриваю нынешний конфликт как трагедию для них обоих», — написал бизнесмен.

По его словам, война никогда не может быть ответом. «Хотя решение кажется пугающе далеким, я могу только присоединиться к тем, кто страстно желает прекращения кровопролития», — отметил Фридман.

Михаил Фридман занимает 11-е место в списке богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается примерно в 15,5 млрд долларов. У Фридмана доля в Альфа-банке, также он владеет зарегистрированной в Люксембурге инвестиционной компанией LetterOne.

Ранее США, Великобритания, Евросоюз и другие страны начали вводить экономические санкции против России. В частности, США запретили совершать сделки с долговыми бумагами «Альфа-банка» сроком погашения дольше 14 дней и с новыми эмиссиями акций. Евросоюз запретил «Альфа-банку» совершать сделки, в том числе покупку и продажу, а также операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля 2022 года.