Минобороны РФ впервые признало потери в результате «спецоперации» в Украине

Министерство обороны России впервые официально сообщило о потерях в «спецоперации» против Украины.

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он также рассказал о российских военных, захваченных в плен.

«Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», — отметил представитель Минобороны.

«Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность», — добавил генерал-майор.

До этого дня Минобороны РФ не сообщало о потерях российской стороны.

Фото: Reuters