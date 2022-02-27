Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск к России

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — написал он в Twitter.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной спецоперации» с целью «демилитаризации и денацификации Украины». При этом ответственность за возможное кровопролитие он возложил на Киев.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом. Он подчеркнул, что у этого понятия есть четкое определение и использовать его следует в соответствии с международным правом.

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