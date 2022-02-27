Еще пять стран ЕС решили закрыть свое небо для российских самолетов

С соответствующими заявлениями выступили: министр транспорта Австрии Леонора Гевесслер, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, глава МИД Дании Йеппе Кофод, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковеней и глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. Они призвали к тем же мерам остальные страны ЕС.

Как уточняет телеканал «Дождь»*, таким образом, 16 стран Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний: ранее о таких мерах объявили Финляндия, Швеция, Словения, Латвия, Литва, Румыния, Эстония, Польша, Чехия, Великобритания, Болгария.

Россия закрыла свое небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии, а также для самолетов, принадлежащих или находящихся в аренде у Великобритании.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»