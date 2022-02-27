В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

Как передает «Медиазона»*, на мосту установлены рамки, войти можно только со стороны улицы Варварка, выйти — в сторону Третьяковского проезда. Полицейские просят собравшихся не толпиться и обещают «просто так не задерживать», потому что «не велено».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осудили пятерых человек. Руслан Мухутдинов, которого следствие называет организатором преступления, находится в розыске.

Scanner Project и «Медиазона» в 2020 году выяснили, что СК проигнорировал важных свидетелей и вероятных соучастников преступления. Некоторые из них связаны с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, приближенным к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Фото: «Дождь»*

*«Медиазона» и «Дождь» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов