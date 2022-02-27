Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона

Владимир Зеленский объявил о формировании в Украине Интернационального легиона территориальной обороны.

«Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфакс — Украина»).

Он отметил, что украинцам хватает мужества защищать свою Родину, «однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы… против простых прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте».