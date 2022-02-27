Делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь мы ждем украинцев», — сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести диалог в этой республике. «Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для переговоров. Да и любой другой город, откуда не улетают ракеты в Украину. Но не Минск», — сказал он (цитата по ТСН).