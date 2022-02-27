Российские дизайнеры осудили «спецоперацию» РФ против Украины

The New Times приводит полный текст этого письма:

«Мы, дизайнеры и иллюстраторы из России, решительно против военных действий, начатых вооруженными силами нашей страны в Украине!

Война — это агрессия, разрушение, эгоизм и расчеловечивание. Военные действия рушат судьбы и разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей созидательной деятельности — проектированию коммуникации. Наша работа призвана объединить людей и улучшить их жизнь.

Мы учились быть понимающими и эмпатичными, чтобы результативно делать своё дело, работать на пике технологий и говорить языком, который понимают все люди мира — языком визуальной коммуникации. Наша деятельность — нематериальное производство. Мы создаём добавочную стоимость к смыслам и решениям, которые принимают предприниматели и институции нашей страны. Эта работа возможна только в мирной, экономически и культурно процветающей стране. Война, разворачивающаяся по инициативе правительства России, разрушает страну, перечеркивая смысл нашей профессии.

Блокировка соцсетей, банковских и финансовых структур, доступов к стокам и прочим рабочим площадкам для дизайнеров и иллюстраторов, — все эти политические последствия войны парализуют функционирование целой сферы в стране. Для дизайнеров, иллюстраторов и работников диджитала последствия войны будут критическими: поле их деятельности сосредоточено в Интернете, любые ограничения по функционированию цифровой интеллектуальной собственности, общению с заказчиками, продвижению внутри соцсетей лишат многих профессионалов не только возможности развиваться, но и зарабатывать.

Этой войне нет никаких оправданий. Война — это страх, нищета и отчаяние. В такой среде не может быть развития. Изоляция России от мира приведёт к культурной и экономической деградации, оттоку талантливых дизайнеров, иллюстраторов и других профессионалов.

Мы за честность, открытость и внимательность к людям! Мы против любой войны, тем более войны с Украиной. В Украине живут наши коллеги, друзья и родственники. Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и бессмысленна. Мы не хотим, чтобы в Украине убивали наших коллег и друзей. Мы хотим вместе с ними жить, создавать и созидать в мире. Участвуя в войне, мы разрушаем эту связь.

Мы полностью поддерживаем суверенитет Украины, который держится на работе демократических институтов. Мы верим, что украинский народ самостоятельно может решить все свои внутренние проблемы и конфликты без вмешательства российской армии. Мы требуем уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Мы требуем мира для наших стран!»

Подписи под открытым письмом поставили более четырех тысяч человек.